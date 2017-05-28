Министр обороны США заявил о готовности Трампа обсуждать соглашение по климату

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американский президент Дональд Трамп открыт для обсуждения Парижского соглашения по климату.

В интервью CBS News он сказал: «Я присутствовал на дискуссии в Брюсселе, на которой была затронута тема изменения климата, и президент был открыт для обсуждения.Я убежден, что президент широко открыт по этому вопросу и оценивает все за и против».

При этом сообщается, что Трамп намерен выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом, в частности, известно главе Агентства по охране окружающей среды Америки Скотту Прюитту. Как пишет Коммерсант.ru, президент попросил его не разглашать данную информацию до официального объявления.

Ранее Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО в Брюсселе и на площадке G7, заявил о нецелесообразности Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Согласно документу, США вынуждены сократить выбросы углекислого газа. Решение об участии Америки в этом соглашении будет принято президентом на следующей неделе.