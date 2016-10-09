Министр обороны Великобритании «записал» Россию в соперники Запада

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обвинил Россию в том, что она отказалась от партнерских отношений с Западом. Он также назвал нашу страну "агрессивной".

"Мы очень обеспокоены. Мы наблюдаем гораздо более агрессивную Россию. Мы надеялись, что Россия станет партнером Запада, но, очевидно, она решила стать соперником", — заявил Фэллон.

Министр сказал также, что он недоволен российской политикой по сирийскому вопросу, сообщает РИА Новости.