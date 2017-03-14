Министр обороны Украины призвал офицеров запаса вернуться и воевать в Донбассе

Выступая с обращением в честь так называемого Дня добровольца, министр обороны Украины Степан Полторак призвал офицеров запаса вливаться в ряды добровольческих батальонов и воевать в Донбассе.

- Хочу обратиться к офицерам запаса, офицерам, которые находятся на пенсии, которые прослужили Украине 20-25 лет, получили пенсии, жилье, чтобы они последовали примеру добровольцев. Призываю офицеров, которым позволяет возраст и здоровье, вернуться в Вооруженные силы, - цитирует Полторака ТАСС.

По словам главы военного ведомства страны, в зоне силовой операции в Донбассе сейчас находится около 40 тысяч человек.

День добровольца был учрежден Верховной радой 18 января 2017 года. Дата праздника связана с тем, что 14 марта 2014 года участники «самообороны майдана» приехали на полигон в Новые Петровцы Киевской области, где был сформирован первый «добровольческий батальон».