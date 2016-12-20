Министр обороны Турции считает весьма успешной операцию по освобождению Алеппо

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава военного ведомства Турции Фикри Ышык заявил, что считает весьма успешной операцию по освобождению от боевиков сирийского города Алеппо.

- Сейчас мы видим, что продолжается очень успешная операция по освобождению восточного Алеппо от боевиков, по выводу из Алеппо семей оппозиции, в том числе и детей, - цитирует Фикри Ышыка ТАСС.

Министр также выразил надежду, что совместные действия России и Турции по урегулированию конфликта в Сирии послужат отправной точкой для дальнейшего укрепления отношений между военными ведомствами двух стран.

- Я вас благодарю за то сотрудничество, которое сейчас осуществляется Турцией и РФ. Я надеюсь, что сегодняшние наши переговоры по Сирии и по Алеппо в частности послужат не только дальнейшей работе по этому вопросу, но и укрепят наши отношения между двумя странами, по другим направлениям, и мы останемся довольны нашей работой, - подчеркнул Фикри Ышык.

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