Министр обороны Ирана настоятельно рекомендовал США покинуть Персидский залив

Присутствие США в Персидском заливе не приносит никакой пользы, наоборот, оно создает массу неудобств государствам этого региона. Такое заявление сделал министр обороны Ирана Хосейн Дехган.

- Что американцы делают в Персидском заливе? Им стоит покинуть район, чтобы не создавать неудобств странам региона, — цитирует министра РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

- Разве приемлемо, чтобы вооруженный грабитель входил в чей-то дом, ожидая, что перед ним разложат красный коврик? Это одна из дикостей современности, — добавил военачальник.

В последние месяцы отношения между Ираном и США значительно накалились, что связано с позицией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам миграции. В Иране считают неприемлемыми указы главы Белого дома, запрещающие въезд в страну гражданам из мусульманских стран.

В свою очередь Трамп подчеркивает, что не будет так же добр по отношению к ближневосточной стране, как его предшественник Барак Обама.