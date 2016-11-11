Министр обороны Германии призвала Трампа к жесткой политике с Россией

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен обратилась к республиканцу Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в США, с просьбой не отступать от принципов НАТО в жесткости по отношению к России.

- Трамп должен четко сказать, на чьей он стороне. На стороне справедливости, мирного урегулирования и демократии, или же ему все равно, и он проявляет жест мужской дружбы, - приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

Она также призвала Трампа не относиться к НАТО, как к бизнесу, исходя лишь из вопроса финансов. Ранее он высказывался за то, чтобы члены НАТО платили «справедливую цену» за обеспечение своей безопасности.

- Надеюсь, что его советники скажут, и он поймет, что НАТО не является бизнесом. Это не предприятие, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Места: Россия, США, ЕС
Организации: НАТО
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