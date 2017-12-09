Министр обороны Британии рассказал о «прохладной войне» с Россией

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон рассказал, что Россия и Соединенное Королевство находятся в состоянии «прохладной войны».

Он заявил: «Мы находимся в состоянии прохладной войны, в которой Россия демонстрирует невероятную активность в попытках нанести ущерб британским интересам».

По мнению Уильямсона, стране угрожают тролли и боты, работающие «по указке Кремля». Российское правительство, считает министр, представляет для Великобритании военную угрозу, передает телеканал «360». Он уверен, что Москва воспользуется любыми средствами «для подрыва британских и западных интересов».

Ранее СМИ сообщили, что Британия готовится оснастить подводные лодки беспилотниками, чтобы начать слежку за кораблями из России.