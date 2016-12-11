Министр обороны Британии назвал РФ стратегическим конкурентом Запада
Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал Россию стратегическим конкурентом Запада.
Он также выразил готовность работать с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом для разрешения напряженности в отношениях с Москвой.
Фэллон заявил, что необходимо продолжать работать с Россией над урегулированием конфликта в Сирии, отметив, что Москва является стратегическим конкурентом для Запада. Об этом сообщает «Интерфакс».
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