Министр обороны Британии назвал РФ стратегическим конкурентом Запада

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал Россию стратегическим конкурентом Запада.

Он также выразил готовность работать с новым министром обороны США Джеймсом Мэттисом для разрешения напряженности в отношениях с Москвой.

Фэллон заявил, что необходимо продолжать работать с Россией над урегулированием конфликта в Сирии, отметив, что Москва является стратегическим конкурентом для Запада. Об этом сообщает «Интерфакс».

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