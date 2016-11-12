Министр обороны Британии призовет НАТО увеличить расходы на оборону
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон намерен призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону после президентских выборов в США.
По данным источника газеты Daily Telegraph, такое заявление Фэллон готов сделать на предстоящей в ближайший понедельник встрече в Брюсселе.
- Раньше американцы говорили, что продолжат вносить больше, чем другие члены НАТО. Если новая администрация скажет, что вам нужно быть настороже, это заставит задуматься, — отметил он.
Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, прошедших 8 ноября. Инаугурация намечена на 20 января. Одним из пунктов его предвыборной кампании было сокращение расходов на НАТО, так как взносы США были больше, чем у остальных членов альянса.
Следующая новость На воздушной базе НАТО в Афганистане прогремел взрыв
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии