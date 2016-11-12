Министр обороны Британии призовет НАТО увеличить расходы на оборону

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон намерен призвать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону после президентских выборов в США.

По данным источника газеты Daily Telegraph, такое заявление Фэллон готов сделать на предстоящей в ближайший понедельник встрече в Брюсселе.

- Раньше американцы говорили, что продолжат вносить больше, чем другие члены НАТО. Если новая администрация скажет, что вам нужно быть настороже, это заставит задуматься, — отметил он.

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, прошедших 8 ноября. Инаугурация намечена на 20 января. Одним из пунктов его предвыборной кампании было сокращение расходов на НАТО, так как взносы США были больше, чем у остальных членов альянса.