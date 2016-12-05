Министр ВВС США назвала Россию врагом номер один для Вашингтона

Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс назвала Россию врагом номер один для Соединенных Штатов. Об этом она заявила на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.

По ее мнению, Россия занимает первую строчку в рейтинге опасностей для США из-за наличия ядерного оружия.

— Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов. У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может представлять экзистенциальную угрозу,— заявила Джеймс.Об этом сообщает «экономика сегодня».