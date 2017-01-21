Министр культуры Южной Кореи арестована

Южнокорейский суд выдал ордер на арест министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи Чо Юн Сун по делу о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, экс-министр создала черный список из 10 тысяч писателей, артистов и музыкантов, которые критически высказывались в адрес президента страны Пак Кын Хе. На основании этого документа им было отказано в помощи и финансовой поддержке со стороны государства.

Экс-глава администрации президента Ким Ки Чун также был арестован по данному делу.

На данный момент следователи выясняют, какое отношение к списку имела президент страны.

Глава Южной Кореи Пак Кын Хе подозревается в коррупционных махинациях ее подруги Цой Сун Силь. Ее обвиняют в использовании близких отношений с президентом для вымогательства средств у крупных корпораций. Об этом сообщает «Интерфакс».

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