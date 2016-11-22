Министр культуры Украины обвинил жителей Донбасса в «отсутствии генетики»
Жители Донбасса не способны культурно развиваться из-за существующей у них «пропасти сознания» и «отсутствия генетики». Такое заявление сделал министр культуры Украины Евгений Нищук.
- Культура может воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, - это же города завезенные, нет там генетики, - цитирует Нищука ТАСС со ссылкой на эфир украинского телеканала ICTV.
По мнению министра, в беде Донбасса виновато руководство Советского Союза.
Кроме того, он выразил надежду, что «достучаться до сознания» жителей региона все-таки удастся «с помощью книг, детского воспитания и художественных мероприятий».
Следующая новость Цены на нефть снижаются в преддверии саммита ОПЕК
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии