Министр культуры Украины обвинил жителей Донбасса в «отсутствии генетики»

Жители Донбасса не способны культурно развиваться из-за существующей у них «пропасти сознания» и «отсутствия генетики». Такое заявление сделал министр культуры Украины Евгений Нищук.

- Культура может воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, - это же города завезенные, нет там генетики, - цитирует Нищука ТАСС со ссылкой на эфир украинского телеканала ICTV.

По мнению министра, в беде Донбасса виновато руководство Советского Союза.

Кроме того, он выразил надежду, что «достучаться до сознания» жителей региона все-таки удастся «с помощью книг, детского воспитания и художественных мероприятий».

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