Министр культуры России раскритиковал концепцию развития музеев

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал проект концепции развития музейного дела в России до 2030 года, который был представлен главе ведомства на заседании коллегии Минкульта в Плесе.

Мединский сказал: «Когда я читаю в этой концепции пункт «условия развития музейного дела в России, обеспечивающие воспитание патриотизма и гражданской ответственности», мне становится нехорошо. Зачем все это, коллеги? Зачем мы тратим на пустые слова свое время?»

Как сообщает Газета.ru, текст концепции, который занимает 37 страниц, глава Минкульта потребовал доработать и «привести все это к трем страницам рекомендаций о том, что нам делать, чтобы посетителям было ходить в музей интереснее, а музейным работникам — жить легче».

Ранее глава Минкультуры заявил о намерении сделать «Золотое кольцо» государственным маршрутом.

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