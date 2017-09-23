Министр культуры России раскритиковал концепцию развития музеев

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал проект концепции развития музейного дела в России до 2030 года, который был представлен главе ведомства на заседании коллегии Минкульта в Плесе.

Мединский сказал: «Когда я читаю в этой концепции пункт «условия развития музейного дела в России, обеспечивающие воспитание патриотизма и гражданской ответственности», мне становится нехорошо. Зачем все это, коллеги? Зачем мы тратим на пустые слова свое время?»

Как сообщает Газета.ru, текст концепции, который занимает 37 страниц, глава Минкульта потребовал доработать и «привести все это к трем страницам рекомендаций о том, что нам делать, чтобы посетителям было ходить в музей интереснее, а музейным работникам — жить легче».

Ранее глава Минкультуры заявил о намерении сделать «Золотое кольцо» государственным маршрутом.