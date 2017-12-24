Министр культуры отказался дать оценку балету «Нуреев»

Министр культуры России Владимир Мединский не стал комментировать балет «Нуреев», премьера которого прошла в начале декабря.

В эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» он сказал: «Вот когда я перестану быть министром культуры, я буду вам откровенно давать оценки произведениям искусства, что такое хорошо, что такое плохо».

При этом он добавил, что финальный выход актеров на поклон в майках с надписью «Свободу режиссеру» никак не повлияет на судьбу постановки и актеров, передает «РИА Новости».

Балет «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова был представлен публике в начале декабря. Следователи не пустили Серебренникова на премьеру из-за того, что тот находится под домашним арестом.