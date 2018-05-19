Министр культуры Челябинской области обогнал коллег по доходам

Согласно данным о доходах членов правительства Южного Урала за 2017 год, самым богатым оказался глава регионального минкульта.

Алексей Бетехин в прошлом году заработал 6,9 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте областного правительства.

За ним идет первый замминистра физкультуры и спорта Олег Мухаметзянов. Его доходы за 2017 год составили 6 млн рублей.

Как сообщает агентство «URA.RU», самый большой доход отмечен у руководителя представительством области при правительстве России Александра Шепилова – он заработал 13,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что глава Челябинской области Евгений Тефтелев за 2017 год заработал 7,1 млн рублей.