Министр культуры Челябинской области обогнал коллег по доходам
Согласно данным о доходах членов правительства Южного Урала за 2017 год, самым богатым оказался глава регионального минкульта.
Алексей Бетехин в прошлом году заработал 6,9 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте областного правительства.
За ним идет первый замминистра физкультуры и спорта Олег Мухаметзянов. Его доходы за 2017 год составили 6 млн рублей.
Как сообщает агентство «URA.RU», самый большой доход отмечен у руководителя представительством области при правительстве России Александра Шепилова – он заработал 13,4 млн рублей.
Ранее стало известно, что глава Челябинской области Евгений Тефтелев за 2017 год заработал 7,1 млн рублей.
Следующая новость «Большая двадцатка» пройдет без Сергея Лаврова
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии