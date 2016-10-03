Министр иностранных дел Британии назвал Африку страной
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал африканский континент страной, сообщает The Independent.
В ходе выступления дипломат заявил, что роль Британии в международных делах очень важна.
По мнению Джонсона, Африка могла бы извлечь выгоду от принятия британских ценностей в большем объеме, это уберегло бы континент от скатывания в авторитаризм.
- Средняя продолжительность жизни в Африке удивительным образом выросла, когда страна вошла в мировую экономическую систему, — заявил он, допустив оговорку.
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