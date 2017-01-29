Министр финансов Германии назвал ошибкой допуск в Германию мигрантов

Правительство Германии совершило ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

По его словам, политики, тоже люди, они тоже совершают ошибки, на которых надо учиться. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры, чтобы рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС.

Он также признал тот факт, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах, поэтому большинство мигрантов стремятся попасть именно в ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью, опубликованное в издании Welt am Sonntag.