Министр финансов Германии назвал ошибкой допуск в Германию мигрантов
Правительство Германии совершило ошибку, допустив в страну около миллиона мигрантов, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
По его словам, политики, тоже люди, они тоже совершают ошибки, на которых надо учиться. При этом министр отметил, что в Германии принимаются меры, чтобы рационально разместить мигрантов в странах-членах ЕС.
Он также признал тот факт, что социальные гарантии, которые предоставляет Германия, выше, чем в других странах, поэтому большинство мигрантов стремятся попасть именно в ФРГ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью, опубликованное в издании Welt am Sonntag.
Следующая новость Главой ВВС Норвегии впервые стала женщина
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии