Министр энергетики Украины осудил министра культуры за слова о жителях Донбасса

Высказывания министра культуры Украины Евгения Нищука о том, что жители Донбасса не способны культурно развиваться, поскольку у них «нет никакой генетики», вызвали негативную реакцию у министра энергетики страны Игоря Насалика. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».

«После скандальных заявлений министра культуры Украины Евгения Нищука об особой генетике жителей Донбасса, шторм поднялся не только в соцсетях, где чиновника резко раскритиковали. С непониманием такой трактовки выступили и коллеги Нищука по кабинету министров. Так, министр энергетики Игорь Насалик заявил, что крайне негативно относится к заявлению Нищука», — цитирует РИА «Новости» публикацию издания.

Ранее Нищук в эфире украинского телеканала ICTV заявил буквально следующее: «Культура может воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, - это же города завезенные, нет там генетики».

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