Министр экономики Японии намерен прибыть в РФ на переговоры
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что намерен посетить Москву для переговоров с российскими коллегами по хозяйственным вопросам. Визит может состояться уже на этой неделе.
– Вопрос согласовывается. Поскольку разрешение от парламента пока не получено, то я не могу сказать точно о сроках и продолжительности поездки в Россию, – сказал Сэко. В Японии министры должны получать разрешение от парламента на зарубежные визиты, сообщает ТАСС.
Ожидается, что в ходе своего визита японский министр поднимет вопросы экономического сотрудничества. Хиросигэ Сэко намерен в Москве встретиться с с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым и министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.
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