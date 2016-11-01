Министр экономики Японии намерен прибыть в РФ на переговоры

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что намерен посетить Москву для переговоров с российскими коллегами по хозяйственным вопросам. Визит может состояться уже на этой неделе.

– Вопрос согласовывается. Поскольку разрешение от парламента пока не получено, то я не могу сказать точно о сроках и продолжительности поездки в Россию, – сказал Сэко. В Японии министры должны получать разрешение от парламента на зарубежные визиты, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в ходе своего визита японский министр поднимет вопросы экономического сотрудничества. Хиросигэ Сэко намерен в Москве встретиться с с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым и министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.