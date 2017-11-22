Министр экономики Омской области стала мэром

В Омском городском совете завершилось голосование по выборам нового мэра Омска, им впервые в истории города стала женщина.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру министра экономики региона Оксану Фадину.

В голосовании не принимала участия фракция КПРФ. Ее депутаты не согласились на открытое голосование и покинули зал заседаний, передает «Омск-Информ».