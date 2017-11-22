Министр экономики Омской области стала мэром
В Омском городском совете завершилось голосование по выборам нового мэра Омска, им впервые в истории города стала женщина.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру министра экономики региона Оксану Фадину.
В голосовании не принимала участия фракция КПРФ. Ее депутаты не согласились на открытое голосование и покинули зал заседаний, передает «Омск-Информ».
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