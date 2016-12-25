Министр экономического развития Крыма уходит в отставку
Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку, в пресс-службе главы Крыма.
Как отмечается в сообщении, министр написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу в Севастополь.
Демидов занимал пост министра экономического развития Крыма с июня 2015 года, сообщает «РИА Новости».
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