Министр экологии Подмосковья раскрыл места цветения подснежников
По законам природы первоцветы появляются в апреле, однако нынешний весенний сезон открылся значительно раньше – подснежники зацвели в Мещерской низменности Московской области, сообщил глава регионального Министерства экологии и природопользования.
По словам министра Александра Когана, цветение отдельных растений уже отмечено в Мещерской низменности, в частности, в Реутове, передает «Интерфакс». Биологи объясняют это явление необычно теплой весной. Как сообщалось, синоптики обещают среднюю температуру в марте на 6-8 градусов выше нормы.
В Минэкологии напомнили, что 15 видов первоцветов, растущих в Подмосковье, занесены в красные книги России и Московской области. Их сбор и пересадка запрещены законом под угрозой штрафа.
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