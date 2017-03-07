Министр экологии Подмосковья раскрыл места цветения подснежников

По законам природы первоцветы появляются в апреле, однако нынешний весенний сезон открылся значительно раньше – подснежники зацвели в Мещерской низменности Московской области, сообщил глава регионального Министерства экологии и природопользования.

По словам министра Александра Когана, цветение отдельных растений уже отмечено в Мещерской низменности, в частности, в Реутове, передает «Интерфакс». Биологи объясняют это явление необычно теплой весной. Как сообщалось, синоптики обещают среднюю температуру в марте на 6-8 градусов выше нормы.

В Минэкологии напомнили, что 15 видов первоцветов, растущих в Подмосковье, занесены в красные книги России и Московской области. Их сбор и пересадка запрещены законом под угрозой штрафа.