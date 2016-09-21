Министерство строительства предлагает остановить бесплатную приватизацию жилья

Заместитель главы министерства строительства и ЖКХ России Олег Бетин заявил, что государству стоит отказаться от приватизации социального жилья для всех категорий граждан, кроме детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

По его словам, сейчас наступило подходящее для этого шага время.

- Я думаю, наступил период, когда массовую приватизацию надо останавливать, оставить для детей-сирот, тех, кто остался без родителей, и дать им возможность выбора социального найма или передачи в собственность через определенный период времени, - цитирует Бетина «Интерфакс».

По его словам, сейчас сложилась такая ситуация, когда бесплатной приватизацией пользуются те, кто скрывает свои доходы или «живет для того, чтобы приватизировать жилье и передать его наследникам».

Бесплатная приватизация, по его мнению, приводит к сокращению фонда жилья по договору социального найма.

Минстрой уже подготовил соответствующий проект закона, касающийся отмены бесплатной приватизации.