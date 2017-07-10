Министерство экономики России растранжирило 3,3 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила нарушения в деятельности Министерства экономики за 2016 год в работе с федеральным бюджетом.

Ущерб составил 3,3 млрд рублей.

Согласно отчету, Минэкономики неправильно заполнило формы бюджетной отчетности, неверно отразило расходы по подразделам бюджетной классификации, не проконтролировало соблюдение условий предоставления субсидий, потратило 596 млн рублей на мероприятия по информатизации, которых не было в планах ведомства, свыше 145 млн рублей ушло на модернизацию на не введенные в использование объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Счетная палата также обнаружила нарушения и недостатки, допущенные Минэкономики при выработке государственной политики и проведении нормативно-правового регулирования в сфере инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, отмечает Kommersant.