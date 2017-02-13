Как минимум четыре человека погибли под лавиной во Франции

Снежная лавина накрыла девять человек на горнолыжном курорте Тинь во Франции, как минимум четверо из них погибли.

Сейчас на месте трагедии специалисты устанавливают конкретные обстоятельства случившегося, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Тинь — коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 510 км к юго-востоку от Парижа. Вместе с городком Валь-д'Изер образует горнолыжную зону Эспас Килли.