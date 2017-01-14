Минимальную цену на водку предлагают поднять до 210 рублей

Министерство финансов России предложит поднять минимальную розничную цену на водку со 190 до 210 рублей за пол-литра. Такая цена будет введена в июне 2017 года.

Рост цены объясняется увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года, сообщает ТАСС.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась в качестве борьбы с поддельным и нелегальным алкоголем. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 рублей и до 220 рублей. В 2015 году стоимость водки была снижена.