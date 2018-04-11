Минимальная зарплата в России перевалит за 11 тысяч рублей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит более 11 тысяч рублей.
Точная цифра – 11 тысяч 163 рубля.
Отмечается, что МРОТ коснется более трех миллионов россиян, половина из которых работает в бюджетной сфере.
Дмитрий Медведев отметил, что с ростом МРОТ станет меньше разница между зарплатами в различных регионах, что скажется на развитии спроса, сообщает Interfax.
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