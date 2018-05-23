Мини астероид угрожает Земле столкновением
В ночь на 23 мая на расстоянии 149 тысяч километров от Земли пролетел астероид KW1 2018.
Скорость движения небесного тела составила более 26 тысяч километров в час.
По словам руководителя астрономической лаборатории ФПА «Ка-Дар» Станислава Короткого, размер астероида составил всего два-три метра.
«Поэтому такой объект, конечно же, нигде на нашей планете видно не будет даже в очень большие телескопы», - с грустью отметил астроном.
Согласно прогнозу NASA, в следующий раз KW1 пролетит мимо Земли 16 сентября 2027 года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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