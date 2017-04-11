В Минфине задумались о легализации биткоинов

В будущем году в России могут быть легализованы операции с биткоинами и другими криптовалютами.

По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, нововведение будет способствовать борьбе с незаконными денежными переводами, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ. Он пояснил, что государству необходимо знать каждого участника финансовых операций.

Ранее в ЦБ России заявили, что намерены в середине года совместно с Минфином выступить с инициативой регулирования криптовалюты в стране. При этом было отмечено, что сейчас число таких операций минимально и не требует срочных мер.