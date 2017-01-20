В Минфине рассчитывают на быстрое решение суда по иску к Украине

Минфин РФ надеется на то, что Высокий суд Лондона удовлетворит ходатайство российской стороны и вынесет решение по иску к Украине о долге в три миллиарда долларов в ускоренном порядке.

В ведомстве отметили, что аргументация, приведенная Киевом, «не выдерживает критики». В связи с этим Москва ожидает от лондонского суда скорейшего решения об удовлетворении ходатайства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что суд выслушал позиции сторон и удалился для вынесения решения. Однако на это может уйти до трех месяцев. Кроме того, окончательно разрешение спора грозит затянуться на еще больший срок, поскольку у сторон есть возможность оспорить вердикт.