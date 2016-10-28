В Минфине РФ предлагают ввести пособие по бедности
Первый заместитель финансов РФ Татьяна Нестеренко заявила, что в ведомстве предлагают ввести пособие по бедности, сообщает портал «Народные новости» со ссылкой на СМИ.
Она отметила, что такая финансовая поддержка больше всего необходима семьям с детьми. Она привела в пример семьи, где два и более детей, а также всего один работающий родитель.
Нестеренко сказала, что сначала необходимо на официальном уровне определить понятие нуждаемости.
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