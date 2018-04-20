В Минфине пообещали рост рубля

Глава ведомства Антон Силуанов не сомневается в том, что национальная валюта сможет вернуться к прежним значениям.

По словам министра, сейчас курс рубля обрел новое равновесие и укрепился. Он отыграет свои позиции, если в ближайшее время не последует новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

В начале месяца США в очередной раз расширили ограничения в отношении России. Это вызвало падение рубля более чем на 10%. Некоторое время назад Белый дом официально уведомил посольство РФ в США, что новых санкций пока не последует.