В Минфине пообещали рост рубля
Глава ведомства Антон Силуанов не сомневается в том, что национальная валюта сможет вернуться к прежним значениям.
По словам министра, сейчас курс рубля обрел новое равновесие и укрепился. Он отыграет свои позиции, если в ближайшее время не последует новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».
В начале месяца США в очередной раз расширили ограничения в отношении России. Это вызвало падение рубля более чем на 10%. Некоторое время назад Белый дом официально уведомил посольство РФ в США, что новых санкций пока не последует.
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