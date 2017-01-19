В Минфине не поддержали антитабачную концепцию Минздрава

Антитабачная концепция Минздрава на 2017-2022 годы не нашла поддержки в Минфине.

В ведомстве не согласны с инициативой повышения ставок акцизов на табачные изделия и введением дополнительных налогов, пишут «Известия».

В частности, Минздрав предлагает к 2020 году поднять акцизы на сигареты до 4,4 тысячи рублей за одну тысячу штук плюс 13,5% от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее шести тысяч рублей за одну тысячу штук).

Кроме того, в текущем году ведомство предлагает ввести 10-процентный налог на розничную обычных и электронных сигарет, а со следующего года — «экологический налога» на сигареты, размер которого пока не уточняется.

В Минфине считают, что данные меры могут привести к росту нелегального оборота табачных изделий.

По сведениям издания, отрицательные заключения на инициативу Минздрава готовят в МЭР и Минпромторге. Ранее антитабачную концепцию не поддержали в ФАС.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин, МЭР
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