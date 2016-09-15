Минфин запускает глобальную реформу ОСАГО

Министерство финансов России подготовило ряд поправок в закон об обязательном страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО ). Ведомство предложило целый ряд поправок к закону об автостраховании, сообщает сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на СМИ.

Так планируется аннулировать коэффициент мощности автомобиля при расчете цены полиса, а также ввести три класса полисов ОСАГО. Таких как: экономпакет» с компенсацией в размере 400 тыс. руб. за вред имуществу и 500 тыс. руб. за урон здоровью, «стандартный» — с лимитами ответственности страховщика 1 млн руб. по каждому из рисков, и «премиальный набор» с выплатой 2 млн руб.

Кроме того, министерство предлагает наделить страховщиков правом вводить свои коэффициенты на агрессивное вождение. Если клиент управляет своим транспортным средством достаточно агрессивно, СК вправе повысить стоимость полиса.

Поправки, предложенные Минфином, необходимо согласовать с Банком России. Совещание Минфина и ЦБ по поводу поправок к закону об ОСАГО должно пройти 16 сентября. В ЦБ уже выразили сомнения по поводу возможности реализовать все предложения министерства.