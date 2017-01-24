Минфин выступил против интернет-торговли алкоголем
В Минфине раскритиковали законопроект о легализации торговли алкогольными напитками в интернете. В ведомстве указали на отсутствие выгоды и возможности обеспечить надлежащий контроль за реализацией спиртного.
В Минфине полагают что расходы на администрирование этого вопроса окажутся выше потенциальных доходов. Кроме того, в ведомстве сомневаются, что Росалкогольрегулирование сможет полностью контролировать соблюдение всех правил при продаже алкогольных напитков через интернет, передают «Известия».
Впрочем, окончательная позиция министерства по данному вопросу еще не сформирована. В ведомстве считают, что вопрос об интернет-торговле алкоголем требует тщательного и всестороннего обсуждения.
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