Минфин РФ выступает за ограничение оборота наличных

Министерство финансов РФ выступает за введение ограничения оборота наличных.

Как отмечается в материале, в ведомстве пока не определились с лимитом использования наличных денег, однако отмечается, что его планка изначально будет находиться достаточно высоко, но со временем начнет снижаться.

Согласно статистике Центробанка, на каждого гражданина РФ приходится уже 1,25 банковской карточки. При этом 75 процентов всех действий по картам в России приходится на снятие наличных.

Отмечается, что в Германии, Голландии и Британии ограничений на оплату наличными нет, но немецкий Бундесбанк давно пытается инициировать запрет по оплате наличными на сумму выше 5 тысяч евро, сообщает «Санкт-Петербург.ру».