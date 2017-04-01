Минфин США ввел санкции против одиннадцати граждан Северной Кореи

Минфин США заявил о введении санкций против одиннадцати жителей КНДР и одной частной северокорейской компании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина, ограничения коснутся тех «агентов режима в России, Вьетнаме, Китае и на Кубе», которые осуществляли финансовую помощь Северной Корее или приобретали материалы для страны, необходимые для создания оружия массового поражения.

По данным Минфина, в «черном» списке оказались глава представительства Банка внешней торговли Северной Кореи в Москве и двое сотрудников Международного банка «Ислим» в России. Прочие лица, попавшие под ограничительные меры, находятся в КНДР, на Кубе и во Вьетнаме.

По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, эти меры позволят прекратить финансирование ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Глава ведомства заявил: «Я призываю наших партнеров и союзников принять схожие меры, чтобы перекрыть его (каналы) финансирования».

25 марта лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что применит ядерное оружие в отношении Америки, если та нанесет превентивный удар.

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