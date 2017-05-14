Минфин внесет поправки в бюджет на 2017 год
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин России разработал проект поправок, которые будут внесены в бюджет на 2017 год.
Бюджет на этот год сформирован с учетом дефицита в 3,2% ВВП при стоимости барреля нефти 40 долларов, сообщают РИА Новости. Силуанов подчеркнул, что дефицит может быть уменьшен.
В начале апреля глава ведомства заявлял, что расходы федерального бюджета будут увеличены, если государственные компании выплатят дивиденды в сумме 50% прибыли.
Силуанов подчеркнул, что, если стоимость барреля нефти останется на уровне 50 долларов, Минфин сохранит Резервный фонд и не станет прибегать к помощи средств Фонда национального благосостояния.
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