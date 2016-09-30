Минфин РФ спрогнозировал рост акцизов на бензин выше запланированного

Акцизы на бензин в ближайшие годы могут быть увеличены темпами, чуть более высокими, чем это запланировано сейчас, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

- У нас акцизы на бензин могут повышаться. Чуть выше (чем запланированные темпы), небольшое повышение, - сказал он. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо в 2016 году составляют 10,13 тысяч и 5,29 тысяч рублей на тонну. В 2017 году они должны быть снижены по плану до 7,43 тысяч и 5,09 тысяч рублей соответственно.