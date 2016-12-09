Минфин США сомневается в соблюдении антироссийских санкций при приватизации «Роснефти»
Минфин США заинтересовался законностью проведения сделки по приватизации российской компании «Роснефть», заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.
По его словам, американское ведомство собирается рассмотреть условия сделки по продаже акций «Роснефти» за 10,5 миллиардов евро консорциуму трейдерской компании Glencore и Катарского суверенного фонда на соответствие действующим санкциям против России.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5 процентов акций компании. По подсчетам министра финансов Антона Силуанова, доходы бюджета от сделки составят 703,5 миллиардов рублей и поступят в бюджет 15-20 декабря, сообщает «ТВЦ».
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