Минфин РФ сохранит нулевой акциз для безалкогольного пива

В министерстве финансов России пересмотрели мнение в отношении безалкогольного пива и согласился сохранить для таких напитков нулевую ставку акциза.

Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом для сидра, пуаре, медовухи и вина налог должен быть повышен до 21 рубля за литр. Это превышает в два раза текущие ставки.

Чиновники из министерства уже направили соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

Ранее Минфин предлагал установить акциз на безалкогольное пиво в размере 21 рубля.