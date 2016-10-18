Минфин РФ сохранит нулевой акциз для безалкогольного пива
В министерстве финансов России пересмотрели мнение в отношении безалкогольного пива и согласился сохранить для таких напитков нулевую ставку акциза.
Об этом сообщает «Коммерсант».
При этом для сидра, пуаре, медовухи и вина налог должен быть повышен до 21 рубля за литр. Это превышает в два раза текущие ставки.
Чиновники из министерства уже направили соответствующие поправки к Налоговому кодексу.
Ранее Минфин предлагал установить акциз на безалкогольное пиво в размере 21 рубля.
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