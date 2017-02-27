Минфин РФ собрался занять денег у населения

Объем первого выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) составит 20 млрд рублей, в рамках одного выпуска инвесторы смогут покупать бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам должна составить 8,5% годовых, пообещал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По его словам, первый выпуск ОФЗ может быть размещен уже в апреле, а в перспективе министерство финансов намерено выпускать облигации для населения раз в полгода, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявления министра в ходе Российского инвестфорума в Сочи.

Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 млрд рублей, а доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты.

Приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения бумаг будет составлять три года.

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Места: Россия
Организации: Минфин, Правительство
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