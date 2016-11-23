Минфин не собирается запрещать индивидуальным предпринимателям торговать пивом
В Министерстве финансов РФ опровергли информацию о том, что ведомство готовит законопроект, запрещающий индивидуальным предпринимателям розничную торговлю пивом.
- Минфин России не планирует введение запрета на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи индивидуальными предпринимателями, - цитирует ТАСС представителя Минфина.
Как отметили в финансовом ведомстве, на данном этапе основной задачей Росалкогольрегулирования в этой сфере должен быть «контроль за соблюдением уже существующих запретов и ограничений».
- При этом считаем, что в ближайшее время необходимо сосредоточить усилия по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в тех областях, где наносится максимальный ущерб доходам бюджета и здоровью населения – противодействии производству и обороту нелегальной водки, распространению потребления спиртосодержащих суррогатов и квазимедицинских продуктов, - пояснили в Минфине.
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