Минфин РФ рекомендовал снизить минимальную цену на бутылку водки до 205 рублей
В Министерстве финансов РФ считают, что предложенная минимальная цена на бутылку водки в 219 рублей излишне завышена, более обоснованной является сумма в 205 рублей.
«Мы полагаем, что цена в 219 рублей завышена. Предыдущая розничная цена была 190 рублей. С учетом роста ставки акциза и инфляции мы полагаем обоснованной цену в рознице в 205 рублей», - сообщили ТАСС в Минфине РФ.
Ранее министерство предлагало поднять минимальную цену до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - до 371 рубль. При этом отпускная цена за пол-литровую бутылку водки у производителей может составить по меньшей мере 173 рубля, а у оптовиков - 178 рублей.
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