Минфин США расширил санкции против России в связи с ситуацией на Украине
Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В «черные списки» внесены семь физических лиц, несколько десятков организаций и два российских судна.
Ограничительные меры, в частности, введены по отношению к Михаилу Дедову, Михаилу Клишину, Кириллу Ковальчуку, Дмитрию Лебедеву, Дмитрию Мансурову, Олегу Минаеву, Евгению Пригожину, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского финансового ведомства.
Впервые США и страны Евросоюза ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году. С тех пор санкционный режим неоднократно продлевался и ужесточался. Так, в понедельник, 19 декабря Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 31 июля 2017 года.
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