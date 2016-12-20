Минфин США расширил санкции против России в связи с ситуацией на Украине

Министерство финансов США сообщило о введении дополнительных антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В «черные списки» внесены семь физических лиц, несколько десятков организаций и два российских судна.

Ограничительные меры, в частности, введены по отношению к Михаилу Дедову, Михаилу Клишину, Кириллу Ковальчуку, Дмитрию Лебедеву, Дмитрию Мансурову, Олегу Минаеву, Евгению Пригожину, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского финансового ведомства.

Впервые США и страны Евросоюза ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году. С тех пор санкционный режим неоднократно продлевался и ужесточался. Так, в понедельник, 19 декабря Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 31 июля 2017 года.