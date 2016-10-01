Минфин РФ рассчитывает получить в 2017 году доход в 13 триллионов рублей
Министерство финансов РФ планирует получить в 2017 году прибыль в 13 триллионов рублей, прибыль в 13,7 триллиона рублей в 2018 году и прибыль в 14,7 триллиона рублей в 2019 году.
Такие данные приведены в презентации ведомства к выступлению министра финансов РФ Антона Силуанова на семинаре-совещании с депутатами Госдумы в подмосковном Аносино, - сообщает ТАСС.
В то же время расходная часть бюджета в период с 2017 по 2019 год запланирована на уровне 15,7 триллиона рублей в год.
Одним из дополнительных источников дохода станет ежегодное 10-процентное повышение акцизов на табачную продукцию, что позволит за три года получить дополнительно 243 миллиарда рублей.
Минфин также планирует увеличить акцизы на бензин и другие нефтепродукты.
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