Минфин рассчитал девальвацию рубля

Равновесный курс российской валюты должен составить 64,9 рубля за доллар из расчета, что нефть будет стоить $55 за баррель. К такому выводу пришли в Министерстве финансов РФ.

В настоящее время доллар оценивается в 58,05 рубля без конвертации сверхплановых доходов. Исходя из этих цифр, сейчас национальный бюджет балансируется с учетом стоимости нефти в $58 за бочку и «весе» доллара примерно в 64 рубля, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на опубликованные Минфином данные.

По сути дела, ведомство рассматривает девальвацию рубля на 10%, отмечает издание. Бюджет на 2017 год был сформирован, исходя из стоимости нефти в $40 за бочку, американский доллар при этом показателе должен торговаться около 69,42 рубля.

Это позволит достичь заданных параметров в виде бюджетного дефицита в 3,1% и расходов Резервного фонда в размере 1,8 трлн рублей. Сегодня цены на «черное золото» значительно превышают запланированные, что дает возможность перераспределить в суверенные фонды часть доходов от продажи сырья.

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