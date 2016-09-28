Минфин предупреждает о росте цен на бензин

Министерство финансов России предупредило о возможном росте цен на автомобильное топливо в случае принятия решения о дополнительных изъятиях в бюджет за счет акцизов в 2017 году. Об этом доложила замминистра финансов Илья Трунин, передает РИА «Новости».

Наблюдается, что в 2017 году акцизы на бензин и дизельное топливо планировалось снизить до 7,43 тыс. и 5,09 тыс. руб. на тонну. Власти, однако, рассматривают возможность получения дополнительных налогов от нефтегазовой отрасли. Один из вариантов предусматривает, в том числе изъятия как за счет НДПИ, так и за счет увеличения ставок акцизов на топливо в 2017 году.

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