Минфин предложил снизить рост зарплат медработникам

В Минфине Росси предложили вдвое снизить темп роста зарплат медицинским работникам.

Замглавы ведомства Татьяна Нестеренко объяснила, что реализация ранее запланированного темп роста в 10,6% затруднительна для регионов – в их бюджетах не были заложены средства на софинансирование роста зарплат в таких масштабах.

Минфин намерен перенаправить средства, предусмотренные на выполнение норматива в 10,6%, на формирование резерва внутри ФОМС. В дальнейшем эти деньги (около 76 млрд рублей) могут быть использованы в тех же целях, передает РИА ФедералПресс.

Нестеренко также подчеркнула, что речи о снижении уровня зарплаты медикам нет.