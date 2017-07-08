Минфин предложил объединить валютные фонды России

Глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением объединить Фонд национального благосостояния и Резервный фонд на базе ФНБ.

Руководитель ведомства подчеркнул: «Он (ФНБ - прим. РП) служит, с одной стороны, источником для стабильной работы пенсионной системы, Пенсионного фонда, так и для инвестирования в инфраструктурные проекты».

Глава ведомства отметил, что окончательное решение будет принято правительством страны. По мнению Силуанова, вопрос, касающийся объединения, будет разрешен в весеннюю сессию парламента, пишет Газета.ru.

Ранее Госдума и Счетная палата выступили против намерения Минфина объединить Резервный фонд и ФНБ.